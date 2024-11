Al via la campagna elettorale per le primarie del centrosinistra. Gianni Speranza attacca i vertici del Partito Democratico e promette una cura dimagrante per la Regione

CATANZARO - Promesse, impegni, botta e risposta a distanza, attacchi e contrattacchi a colpi di dichiarazioni, comunicati stampa e lanci d'agenzia: benvenuti nella campagna elettorale del centrosinistra per le primarie in programma il 21 settembre. In palio c'è la nomination a candidato governatore.

La ricetta di Speranza. Per Gianni Speranza, aspirante governatore in quota Sel, questi primi giorni sono stati un disastro. Il riferimento è al diktat dei vertici nazionali del Pd che impedirebbe la sua partecipazione alle primarie. Ipotesi che in realtà nelle ultime ore sembra essere venuta meno. La mia candidatura – chiosa Speranza – nel migliore dei casi è tollerata. Annunciata, dunque, una conferenza stampa per chiarire diverse questioni e togliersi dalla scarpa qualche sassolino. Nel frattempo ecco qualche proposta: cura dimagrante per la Regione, con taglio di tutte le indennità e i privilegi, stipendi dei consiglieri equiparati a quelli dei sindaci di una città capoluogo di provincia, reddito di cittadinanza per i calabresi: “Un reddito di sopravvivenza”.

L’endorsement di Renzi. Il più giovane dei candidati Gianluca Callipo auspica che le primarie rimangano di coalizione ed intanto può sorridere per l’ampio sostegno ricevuto a Roma dai big renziani. Il sindaco di Pizzo, tra l’altro, giovedì ha incontrato Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio il 14 agosto sarà in Calabria, prima a Gioia Tauro, poi a Reggio e, quindi a Falerna in appoggio alla candidatura di Callipo. Da Lamezia il giovanissimo aspirante governatore lancia le prime frecciate al suo sfidante principale Mario Oliverio. Il 21 settembre – afferma Callipo – bisognerà scegliere tra coloro che hanno amministrato fino ad oggi oppure provare una nuova chance. Il vecchio ed il nuovo insomma. Ed il vecchio per Gianluca è Super Mario, il presidente della Provincia di Cosenza che nella sua prima uscita ufficiale si rivolge proprio ai giovani.

Un patto con i calabresi. La priorità di Oliverio è quella di sostenere e contribuire a costruire il futuro della nuove generazioni stipulando un vero e proprio patto con i calabresi. Non a caso la sua campagna elettorale è iniziata dall’Università della Calabria con un incontro con il rettore Gino Crisci ed ieri è proseguita in un lido di Gizzeria per un’iniziativa insieme ai giovani dell’Erasmus.