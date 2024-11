Il Pd ha un nuovo capogruppo. Come largamente annunciato, nominato Giovanni Russo, con la Fiorillo sua vice. Si astiene la consigliera Loredana Pilegi. Assenti Antonio Lo Schiavo e Mariano Piro, che non fa parte del gruppo Pd.

Il Pd Vibonese in Consiglio Comunale ha un nuovo capogruppo, ma la decisione sembra poter aprire una nuova lacerazione interna, fino alla formazione di un nuovo gruppo consiliare.



Ieri sera l'elezione di Giovanni Russo, sostenuto da tutti i consiglieri presenti alla riunione, ad eccezione di Loredana Pilegi, in disaccordo sul metodo seguito finora, che ha portato solo a dividere una opposizione che invece sotto la guida di Lo Schiavo aveva dato segnali importanti alla città. Lo stesso Lo Schiavo ha disertato la votazione, sempre più lontano dal gruppo Pd e indipendenti, che ormai rappresenterebbe solo una corrente del Partito Democratico provinciale. Assente anche il consigliere Mariano Piro, che nel gruppo non è mai entrato.



Restano da chiarire le prossime mosse dei tre 'dissidenti'. Finora, anche dopo la destituzione di Lo Schiavo, il gruppo era rimasto unito, sotto la guida di Cutrullà. Ma il passo indietro del giovane consigliere ha spalacanto le porte a Giovanni Russo, e le vecchie tensioni sembrano pronte a riaffiorare fino alla rottura definitiva.



CONTINUA A LEGGERE SU IL VIBONESE