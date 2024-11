Più di 300 tra musicisti, intellettuali e professionisti, hanno aderito aderito all'appello Per una Calabria partigiana a favore di Luigi de Magistris presidente della Regione. Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa del candidato presidente.

«Dopo l'antropologo Vito Teti, l'attore Marcello Fonte, il cantautore Dario Brunori e Salvatore De Siena, avvocato e frontman della storica band, 'Il parto delle nuvole pesanti' - è detto nel comunicato - numerose adesioni sono arrivate all'appello promosso per sostenere il progetto civico e la candidatura di Luigi de Magistris. Oggi la riflessione-appello dei 21 intellettuali e artisti conosce l'adesione di diverse centinaia di cittadine, un quadro ricco ed eterogeneo per provenienza, professione, età. È sempre più evidente come il progetto politico con Luigi de Magistris presidente stia realizzando quella 'insurrezione culturale' capace di cambiare profondamente la Calabria. Si riconoscono in chi 'sta dalla parte degli innovatori, di chi costruisce futuro' anche lo storico del pensiero politico contemporaneo Guido Liguori e lo storico della filosofia Fortunato Maria Cacciatore, i costituzionalisti Walter Nocito, Claudio De Fiores ed Enzo Di Salvatore. L'appello raccoglie l'adesione pure di Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, riconoscendo nel percorso di Luigi de Magistris per la Calabria finalmente la possibilità di prosciugare il retroterra mafioso.

Tra le nuove firme - riporta la nota - anche le giornaliste Maria Pia Tucci e Maria Rosa Vuono, la giornalista e direttrice di eventi culturali Cristina Marra, l'epidemiologa Sara Gandini, le archeologhe Anna Murmura e Ines Caliò, la storica dell'arte Marisa Cagliostro e l'oste-animatore culturale Marcello Manti. Aderiscono profondi conoscitori della cultura musicale calabrese come il mastro cantaturi Otello Profazio, il cantautore Eugenio Bennato, l'artista Enzo Avitabile. E ancora, tra gli artisti e intellettuali, il paesologo e poeta Franco Arminio, il poeta e scrittore Franco Dionesalvi, il coreografo Paolo Mangiola, l'attrice e cantante Pietra Montecorvino, l'attrice Rosa De Cicco e l'attore Roberto D'Alessandro. Aderiscono anche il giornalista e saggista Marco Esposito, lo scrittore Maurizio De Giovanni, il regista e produttore Gaetano Di Vaio, le sociologhe Nadia Gambilongo e Maria Francesca Lucanto».

Chi ha aderito

Domenico Aiello, avvocato Virginio Aiello, pianista, compositore Angela Alampi, docente Giuseppe Albanese, consigliere comunale Simone Alecci, studente Ivan Aliano, studente Teresa Alvaro, bioarchitetto Haret Amar, imprenditore Fausto Amatuzzo, docente, consigliere comunale Giulia Ambrosi, studentessa Maria Ambrosi, docente Giovanna Anghelone, dietologa Anna Arcudi, restauratrice Romina Arena, editor Alberto Argeni, imprenditore Massimo Aristippo, pensionato Aurelia Arito, giornalista Franco Arminio, paesologo Enzo Avitabile, sassofonista, cantautore Immacolata Balabani, giurista Damiano Barbagallo, studente Emiliano Barbagallo, studente Francesco Benedetto, studente Eugenio Bennato, cantautore Fedele Berardelli, impiegato Gilberto Mario Bianco, quadro direttivo Annamaria Bilotta, docente Maria Grazia Bisurgi, artista, pedagogista teatrale Francesco Bonavita, imprenditore Francesco Borgese, docente Salvatore Borsellino, ingegnere Fabio Brandolino, medico Daniela Bruzzese, bancaria Emanuele Butera, chef Fortunato Maria Cacciatore, storico della filosofia Marisa Cagliostro, storica d'arte, già docente universitaria Tiziana Bianca Calabrò, avvocata, scrittrice Ines Caliò, archeologa Antonio Campolo, commerciante Francesco Capalbo, docente Rosaria Cardamone, docente Gaetano Caridi, imprenditore Vincenzo Carilli, studente Flavia Carricato, chimica Barbara Cartella, avvocata Elena Cartella, pensionata Francesco Cartella, pensionato Luigi Cartella, corriere Giuseppe Caruso, architetto Vincenzo Caruso, farmacista Antonino Catanese, ingegnere informatico Enrico Catizzone, ingegnere chimico Giorgio Ceravolo, operaio Federico Cerminara, socio fondatore EOS Arcigay Cosenza Martina Cerra, assistente amministrativo Pasquale Cersosimo, assistente sociale Chantal Certan, docente, già assessore istruz. Valle d’Aosta Orsola Chiodo , commercialista Anna Stella Chirico, pensionata Rosa Chirico, assistente educativa Renata Ciaccio, storica Donata Cimino, docente Anna Paola Colosimo Federica Colosimo, docente Isabella Comberiati, infermiera Alessio Condoluci, lavoratore autonomo Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi Fausto Cordiano, medico, presidente consiglio comunale Cinquefrondi Pasqualina Corvino, medico Renato Corvino, osteopata Gaetano Cotronei, sottufficiale esercito Brigitte Cotroneo, studentessa Massimo Covello, segretario regionale FIOM Alessia Creazzo, docente Antonietta Creazzo, musicista e docente Monica Cribari, docente Carmela Crupi, medico Francesca Cuomo Daniel Cundari, poeta Rocco Curatolo, pensionato Carla Curti, psicologa Chiara Curti, psicologa Gessica D’Agostino, studentessa Roberto D’Alessandro, attore Roberto D'Alessandro, medico chirurgo Desirèe Dangeli, studentessa Rosaria De Cicco, attrice Tiziana De Cicco, docente Claudio De Fiores, costituzionalista Carlo De Gaetano, medico Emilio De Giacomo, medico chirurgo ospedaliero Maurizio De Giovanni, scrittore Franco Della Nera, pensionato Anna Maria De Luca, dirigente scolastica, giornalista Pietro De Luca, dirigente scolastico Mirko De Maria, giornalista Desirèe Denaro, project assistant Angela De Pasquale, avvocata Ernesto De Rasis, ragioniere comunale Danilo De Salazar, ricercatore Maria Letizia Diana, docente Sara Diana, docente Michele Eugenio Di Carlo, storico e scrittore Francesco Di Lieto, avvocato Vitaliana Di Lieto, impiegata Nicola Di Mauro, consigliere comunale Franco Dionesalvi, scrittore, giornalista Enzo Di Salvatore, costituzionalista Gaetano Di Vaio, produttore cinematografico, regista Adelina Donato, casalinga Michele Donato, ispettore assicurativo Giuseppe Donato, neurochirurgo, docente univ. Giovanna Doria, sociologa Marco Esposito, giornalista, scrittore Franco Falbo, consigliere comunale Francesca Falcone, assistente sociale Mario Falcone, docente Anna Maria Fanelli, stati generali donne per la Basilicata Antonio Faraone, impiegato Leopoldo Fascetti, docente, posturologo Salvatore Ferraina, docente Giovanni Ferrari, docente univ. Giovanni Flecca, impiegato Elisabetta Floccari, studentessa Anna Folino, casalinga Giovanna Fontanelli, neonatologa Raffaella Tania Fortunato, docente Anna Fotia, allenatrice cestistica Carmela Fotia, casalinga Franca Francati, docente Rocco Furiglio, vicesindaco Cinquefrondi Fabiana Fuscaldo, manager didattica Giacomo Fuscaldo, avvocato Filippo Fusco, avvocato Francesco Galatà, ingegnere Pasquale Gallifuoco, responsabile ACLI beni culturali Luigia Gallo, biologa Nadia Gambilongo, sociologa Sara Gandini, docente in epidemiologia biostatistica Alice Gangemi, studentessa Laura Gangemi, studentessa Salvatore Gangemi, pensionato Gabriella Gervasi, docente Federica Giglio, vignettista freelance Giuseppe Giudiceandrea, avvocato, già consigliere regionale Marcella Greco, dirigente scolastica Livia Guarniera, impiegata Antonio Guerrieri, sindacalista imprese artigiane Celeste Gullì, studentessa Francesca Ieraci, docente Rita Ieraci, architetta Felice Izzi, docente Roberto Lanatà, avvocato Nunzio Landri, informatico Davide Latella, studente Pasquale Latino, avvocato Filomena Leo, imprenditrice, formatrice Antonio Levato, già sindacalista Fiom CGIL Armando Lia, agronomo Francesco Lia, restauratore Domenico Libri, lavoratore autonomo Teresa Luigia Libri, pensionata Guido Liguori, storico del pensiero politico contemporaneo Jaunty Loiacona, studentessa Flavio Loria, Direttore S.G.A. scuola Maria Francesca Lucanto, sociologa Marilena Luciano, avvocata Roberto Malavenda, bancario Matteo Malerba, pensionato Noemi Malerba, docente Nicola Manfredelli, giornalista Paolo Mangiola, danzatore e coreografo, direttore artistico ZFIN Malta Marcello Manti, oste Alessio Magro, giornalista Antonio Manfrida, avvocato Caterina Marchese, traduttrice Filippo Marcianò, fisioterapista Salvatore Marcianò, studente Olmo Marino, agente assicurativo Cristina Marra, giornalista, organizzatrice di eventi culturali Annarosa Marrapodi, impiegata Lorenzo Pio Martino, docente Mario Maruca, regista Rosamaria Marasca, avvocata Antonella Masucci, docente Guglielmo Mauro, impiegato Nini Mazzei, attore Carmelo Meo, pubblicitario Cinzia Aurelia Messina, docente, poetessa Francesco Migliaccio, attore Rita Maria Militi, docente Virgilio Miriello, ingegnere Francesca Molinaro, medico Pietra Montecorvino, cantante, attrice Francesca Morabito, pensionata Patrizia Maria Morrone, docente Simona Mulè, bancaria Anna Murmura, archeologa Maria Murmura Folino, musicista, scrittrice Angela Napoli, già parlamentare, già vicepresidente Commissione Parlamentare Antimafia