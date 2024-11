“Io, soreta e tu” è il titolo della nuova puntata del talk politico condotto da Antonella Grippo (ore 21), che analizzerà quanto accaduto al Senato. In studio Raffaele Mammoliti (Pd) e Vincenzo Speziali (Terzo polo). E poi i collegamenti con Paragone (Italexit) e i giornalisti Chiara Geloni e Paolo De Debbio

Si insedia ufficialmente il Parlamento e torna, come sempre puntuale, Perfidia. Il talk politico più incandescente del piccolo schermo, condotto da Antonella Grippo, passa ai raggi x le dinamiche politiche che stanno animando Palazzo Madama e Montecitorio in una puntata che si annuncia ricca di spunti e riflessioni. “Io, soreta e tu” è il titolo scelto dalla giornalista di Sapri per dare una scenografia degna alle pressioni e ai veleni che stanno contraddistinguendo questa fase di trattative all’interno del centrodestra alle prese con la formazione del Governo Meloni, con gli alleati che reclamano Ministeri di peso, mentre Giorgia resiste e pensa ad un esecutivo di alto profilo rispetto al quale tutte le questioni spartitorie sono secondarie.

Intanto però il “fuoco amico” della pattuglia forzista guidata da Silvio Berlusconi – chiusa amaramente la parentesi Ronzulli - si è rivelato innocuo al Senato, dove Ignazio La Russa è stato eletto presidente senza i voti degli azzurri, rafforzando i Fratelli d’Italia che sull’altro fronte, provano a tenere a bada l’accerchiamento di Matteo Salvini, a caccia di ministeri di peso per il Carroccio.

Insomma, anche questa sera, tanta carne al fuoco di Perfidia che Antonella Grippo accenderà coi suoi ospiti: dai giornalisti Chiara Geloni e Paolo De Debbio, ai politici Gianluigi Paragone (Italexit), Vincenzo Speziali (terzo Polo) e Raffaele Mammoliti (Pd).

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21:00 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.