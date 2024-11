Torna in onda Antonella Grippo con l’appuntamento settimanale di Perfidia, la trasmissione di LaC Tv, in onda il venerdì alle 21.

Anche questa volta tante carne al fuoco, con il confronto in studio che si concentrerà sulle ultime novità in vista delle elezioni regionali e sullo scenario nazionale reso magmatico dal recente taglio dei parlamentari.

Ospiti della terza puntata – dedicata al decisionismo e intitolata Testosterone e politica - saranno i consiglieri regionali Giuseppe Giudiceandrea (Pd) e Fausto Orsomarso (FdI), la senatrice di Forza Italia Fulvia Caligiuri e il deputato dei Cinque Stelle Riccardo Tucci.

In studio, oltre al giornalista Alessandro Pagliaro e alla polemista Alessia Bausone, che affiancheranno la conduttrice con l’obiettivo di pungolare la discussione, ci sarà anche il notista politico Pietro Bellantoni, da poco entrato a far parte della redazione del network di LaC.

Come al solito, non mancheranno i tre momenti topici che scandiscono la nuova edizione di Perfidia: la confessione, la seduta di psicanalisi e la corsa sul tapis roulant. Prove che dovranno essere affrontate dagli ospiti, “costretti” a subire domande e analisi introspettive mentre sono sull’inginocchiatoio, sul lettino della psicanalista (Elisa Stella) o impegnati con l’attrezzo ginnico. Non mancheranno, poi, le arringhe dell'avvocato del diavolo, Giovanni Mazzei, chiamato a difendere l'indifendibile.

Ad interpretare volti e ambizioni degli intervistati sarà il disegnatore Nino Florenzano, che con la sua matita realizzerà i ritratti degli ospiti. Fondamentale anche il contributo dell’umorista Enzo Filia, autore di Spinoza.it, che con la sue “cartoline” contribuirà a dare brio al confronto.