«Si riapra immediatamente e in sicurezza la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria». È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta.

«In pieno agosto il Comune di Reggio Calabria lascia chiusa una delle strutture di primo piano della città e del circuito culturale e turistico calabrese. La Pinacoteca non ha mai riaperto dopo il lockdown e non è dato conoscere la data di riapertura al pubblico, in attesa del protocollo comunale sulle misure di sicurezza. Ciò a danno della popolazione e delle numerosissime persone che richiedono di accedere e visitare le magnifiche opere che lì sono esposte e conservate tra cui, per citarne una, quella di Antonello Da Messina».

L’esponente di Forza Italia ritiene la chiusura prolungata «un’offesa a una città che dovrebbe essere aiutata a rialzare la testa dopo una crisi di tale portata».

«Una ennesima occasione mancata - prosegue la nota -, che denota la poca attenzione che anche in questo caso si rivela fatale per lo sviluppo di Reggio Calabria che ha sete di accogliere i turisti e che, per assenza di programmazione, è costretta a respingerli. In questi giorni il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria sta facendo numeri record, seppur gli accessi siano contingentati. Peccato non aver colto l’occasione per incentivare e canalizzare una parte delle visite presso il Museo verso la Pinacoteca, ancora, e ancora, chiusa al pubblico».

«Occorre una nuova visione di città - conclude Giannetta - che sappia valorizzare le proprie risorse culturali e metterle in rete per costruire una proposta identitaria forte e competitiva».