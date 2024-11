Il parlamentare calabrese sarebbe in procinto di dire addio a Verdini per sorridere nuovamente a Berlusconi

Pino Galati torna a bussare alle porte di Forza Italia. Il deputato lametino avrebbe già concluso la sua esperienza alla corte di Verdini e sarebbe pronto a rientrare nel partito di Berlusconi, in attesa della benedizione del vicecapogruppo alla Camera Roberto Occhiuto e della coordinatrice regionale Jole Santelli.

Il deputato lametino può contare su importanti consensi elettorali

I suoi consensi elettorali fanno gola agli azzurri in vista delle politiche, ma non è detto che siano un biglietto d’ingresso sufficiente. Ennio Morrone, che pure non ha mai ufficialmente lasciato il gruppo di Forza Italia a Palazzo Campanella, si è visto sbarrare le porte quando ha provato a riacquistare un ruolo nel partito. Lo stesso Alfano ha fallito in Sicilia l’accordo per entrare nella coalizione di Musumeci. I transfughi dunque, non sono particolarmente graditi.

Il passaggio insieme al capocorrente Saverio Romano

Fonti accreditate tuttavia, riferiscono che il passaggio da Ala a Forza Italia sia già stato siglato, con il placet del cavaliere, nell'ambito di una più ampia intesa raggiunta da Saverio Romano, il quale ha rotto con Verdini per approdare in FI insieme a un drappello di parlamentari di cui fa parte anche Galati che, a questo punto, può legittimamente aspirare ad una candidatura in Calabria.

Salvatore Bruno