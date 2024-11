È quanto affermato dalla candidata a sindaco Ilaria Mittiga che spiega: ‘Il progetto della nostra lista non si concilia con quello della Lista ‘Liberi di Ricominciare’

I componenti della Lista “Platì Res Publica” rendono noto che non faranno parte del Consiglio Comunale di Platì «atteso che il progetto della lista – afferma la candidata Ilaria Mittiga - non ha trovato la condivisione di 1275 cittadini platiesi e non si concilia con il progetto della Lista “Liberi di Ricominciare”. Ringraziamo di cuore i 734 elettori che ci hanno dato la loro fiducia nella consapevolezza che condivideranno la nostra decisione».