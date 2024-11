«Se l’avessero proposta altri, sarebbe stata additata come una “legge poltronificio” con tanto di aggravio dei costi della politica, siccome a farsi interprete dell’istituzione di una nuova Commissione è stato il consigliere pentastellato Tavernise, ecco che la sua collega di partito, l’onorevole Vittoria Baldino, giunge in suo soccorso e ritiene la bocciatura del Consiglio regionale grave e inaudita».

Così i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale replicano a Vittoria Baldino che, nella giornata di ieri, aveva attaccato la maggioranza di centrodestra per la decisione di bocciare la proposta del M5s per l’istituzione di una commissione speciale sui fondi del Pnrr e sui fondi europei.

«Gli italiani e i calabresi in particolare – scrivono i capigruppo - hanno ormai capito fin troppo bene che la coerenza per i 5Stelle è un concetto flessibile, ma in questo caso la contraddizione è cosi lampante che non richiede delucidazioni».

«Il Consiglio regionale quella proposta, una risoluzione (ammessa alla discussione dal presidente Mancuso nonostante non avesse i numeri) e non una proposta di legge, come erroneamente riferisce l’on. Baldino, l’ha bocciata non per i contenuti, ma perché ci sono altre Commissioni già funzionanti che possono efficacemente affrontare le problematiche segnalate e su cui tutti noi, a partire dal presidente Occhiuto, stiamo dispiegando attenzione e impegno».