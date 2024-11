Ore 23.30 - Affluenza in Calabria

Affluenza delle ore 23.00 in Calabria al 50,74% rispetto al 63,53% del 2018. I dati sono ancora parziali. In Italia, al 63,81% (74,28% del 2018).

Catanzaro hanno votato il 51,84% degli aventi diritto (65,86% del 2018)

Cosenza 52,80% (65,86% del 2018)

Crotone al 45,96% (62,91% del 2018)

al 45,96% (62,91% del 2018) Reggio Calabria 48,75% (59,71% del 2018)

48,75% (59,71% del 2018) Vibo Valentia 50,71% (65% del 2018)

Ore 19.00 - Affluenza in Calabria

L'affluenza in Calabria, secondo i dati delle ore 19.00, è la più bassa in Italia: 36,92%. Nelle province calabresi, l'affluenza degli aventi diritto si suddivide così:

Cosenza hanno votato il 38,67% (52,69 nel 2018),

hanno votato il 38,67% (52,69 nel 2018), Catanzaro il 38,33% (51,06% nel 2018),

il 38,33% (51,06% nel 2018), Vibo Valentia con il 36,01% (50,03% nel 2018),

con il 36,01% (50,03% nel 2018), Reggio Calabria il 34,74% (45,91% nel 2018)

il 34,74% (45,91% nel 2018) Crotone il 34,22% (46,37% nel 2018).

In Italia alle ore 19.00 l'affluenza è al 51,16% (58,40% nel 2018). I dati definitivi si conosceranno a urne chiuse, dopo le 23.00. In questa tornata sono 50.869.304 gli elettori, di cui 4.741.790 all’estero. Agli elettori vengono consegnate due schede: una rosa per la Camera, una gialla per il Senato.

L'analisi di YouTrend, in Calabria affluenza in calo

Secondo una suddivisione per area geografica - stilata attraverso l'analisi di YouTrend - al Nord Ovest è del 56,1% (-6,4% rispetto a quella del 2018), nel Nord Est del 56,1% (-7,3%), nelle cosiddette 'zone rosse' (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria) del 57,6% (-6,5%), al resto del Centro-Sud (Lazio, Abruzzo, Molise) del 51,4% (-5,9%) e a Sud con le Isole del 40,0% (-12,1%). Rispetto al 2018 le regioni che registrano il minor calo dell'affluenza sono Lazio (-1,2%), Lombardia (-4,5%), Sicilia (-5,6%), Friuli-Venezia Giulia (-6,2%), Toscana (-6,3%). I cali più importanti dell'affluenza rispetto a quattro anni fa si registrano invece in Campania (-15,1%), Molise (-13,9%), Calabria (-13,0%), Sardegna (-12,6%), Basilicata (-12,1%).