Sarà una risoluzione lo strumento con il quale il M5S proverà a mettere la sua impronta sul Documento di finanza pubblica (ex Def). Nel documento, Vittoria Baldino ha proposto un passaggio, in cui si sottolinea l’inutilità del ponte sullo Stretto, sul quale il governo ha concentrato le risorse destinate alle infrastrutture calabresi e siciliane.

E questa mattina, la deputata del Movimento Cinque Stelle eletta nel collegio di Corigliano Rossano, è intervenuta alla Camera durante la discussione sul Dfp, sottolineando le «scelte» del governo compiute attraverso il documento di programmazione economica.

Dopo aver definito, quindi, come «politico» il Dfp, Vittoria Baldino ha evidenziato alcune di quelle decisioni.

«Avete scelto di non finanziare la sanità, l'aumento dei salari dei lavoratori e delle lavoratrici, l'istruzione», ma di concentrare risorse «sul piano di riarmo, che è un piano di distruzione e non di crescita. Avete scelto di non colmare il gap infrastrutturale tra nord e sud, che non consente lo sviluppo del Paese, sacrificandolo sull'altare della propaganda. E l'altare della propaganda di questo Governo si chiama ponte sullo Stretto».

«State raccontando che il ponte porterà con sé crescita, ma per il momento crescono solo gli stipendi dei manager, dei dirigenti e dei quadri. Avete scelto – ha sottolineato duramente Vittoria Baldino – di sacrificare le infrastrutture vitali per sud Italia, quelle regioni del Meridione di cui tanto vi riempite la bocca quando ci andate a pescare voti. Ed oggi, voi salirete su treni veloci per andare a festeggiare il vostro 25 aprile, mentre io quel treno veloce per tornare a casa non posso prenderlo, perché in Calabria non c’è l’alta velocità, ed a leggere il Dfp non ci sarà mai. Avete deciso di finanziare con 15 miliardi di euro un ponte che poco serve alle due regioni, ma avete anche scelto di non finanziare con i 18 miliardi che servono l’alta velocità in Calabria».

La parlamentare, dagli scranni di Montecitorio ha punzecchiato, infine, anche la Regione. «Si parla tanto di Calabria straordinaria, ne parlano il governo centrale e quello regionale. In realtà non è affatto una Calabria straordinaria, ma una Calabria per voi sacrificabile. Voi avete scelto da che parte stare – ha chiosato Vittoria Baldino – ovvero dalla parte di chi sacrifica; noi invece abbiamo scelto di stare dalla parte di chi è stanco di essere sacrificato».