Si torna a parlare del Ponte sullo Stretto di Messina. Un tema, quello sulla realizzazione dell’opera, mai effettivamente andato in pensione. A riproporlo, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a Messina per visitare la baraccopoli e incontrare amministratori e una associazione favorevole alla sua creazione: «Credo che anche grazie alla vittoria di Iole Santelli in Calabria possa essere un tema da riprendere anche perché è assurdo pagare le penali per una mancata realizzazione».

L’esponente forzista ha poi aggiunto: «È sempre stata una battaglia che Berlusconi ha portato avanti».

Sullo stesso argomento, nelle scorse settimane, era ritornato anche il leader della Lega Matteo Salvini. L’ex ministro, impegnato in un tour politico a Palermo: «La vicenda ormai pluriennale del Ponte sullo Stretto va sbloccata e l'alta velocità deve arrivare ovunque», aveva dichiarato.