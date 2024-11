Per il leader pentastellato intervenuto durante un'iniziativa elettorale in Sicilia il progetto è stato «riesumato per le velleità del ministro Matteo Salvini e la prospettiva di perdere tanti soldi per le attività preliminari»

«Quello del Ponte sullo Stretto è un vecchio progetto riesumato per assecondare le velleità, più che la concretezza, del ministro di turno, Matteo Salvini: sembra quasi che lo lascino fare per sfogare questo capriccio. Al momento di concreto ci sono solo tante chiacchiere e nessun finanziamento, ma solo la prospettiva di perdere tanti soldi per le attività preliminari». A dichiararlo il leader del Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte a Trapani per un'iniziativa elettorale per le amministrative in Sicilia.

«Noi vogliamo concretezze per questa terra. Dobbiamo rafforzare e portare in questa terra i soldi del Pnrr per tante infrastrutture già previste, in corso di realizzazione o già progettate».