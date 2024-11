A margine dell’incontro con i presidenti di Regione di Forza Italia, il leader azzurro ha girato un breve video insieme al governatore Occhiuto per salutare i calabresi e ribadire l’intenzione di realizzare l’opera

«Oggi ho avuto il piacere di incontrare i Presidenti di regione di Forza Italia. È stato un importante momento di confronto su tutti i temi dell’agenda politica. Infrastrutture, transizione energetica, situazione geopolitica, flussi migratori, autonomia differenziata e riforme istituzionali. I nostri governatori sono in prima linea per dare risposte tempestive ed efficaci ai cittadini, in piena e costante sintonia con il Governo». Lo ha scritto su Instagram il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, postando una foto che lo ritrae assieme a Roberto Occhiuto (Calabria), Vito Bardi (Basilicata), Renato Schifani (Sicilia), Donato Toma (Molise), Alberto Cirio (Piemonte).

«Ci siamo oggi trovati insieme con Roberto Occhiuto - ha poi detto Berlusconi in un video girato insieme al Presidente della Calabria -, per discutere del futuro dell’Italia, che vogliamo con meno povertà, con una giustizia giusta».

Il leader azzurro ha poi continuato nel suo messaggio, lasciandosi andare anche ad una battuta sul Ponte sullo Stretto: «Approfitto per mandare il mio più affettuoso saluto a tutti i cittadini della Calabria, che hanno mostrato di sapere fare le cose insieme, di sentirsi uniti e di avere anche la prospettiva di conquistare, forti come sono, tutta la Sicilia prossimamente con il Ponte sullo Stretto di Messina». Ed infine i saluti ai calabresi: «Tanti, tanti auguri e naturalmente forza Calabria e Forza Italia»