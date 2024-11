Il leader della Lega sogna un incontro tra i sindaci di Reggio e Messina per iniziare i lavori. «Facciamo come a Genova»

«Sarebbe un gran segnale di ripartenza avere un sindaco di Reggio che incontra quello di Messina e incominciano i lavori del Ponte. A Genova un ponte è stato costruito in un anno. Come? Rispettando la normativa degli appalti? No, con un commissario, un sindaco: zero tangenti, zero morti».

Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervistato da Nicola Porro in una iniziativa di Alis a Sorrento.