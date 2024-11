Il ministro è intervenuto sulla realizzazione dell'opera dopo il catastrofico terremoto in Turchia e Siria: «La questione è trovare i quattrini per unire in maniera stabile la Sicilia all'Italia. Ci stiamo lavorando»

Il terremoto che ieri ha devastato la Turchia e la Siria con oltre 5mila morti sta catalizzando l'attenzione mondiale anche nella giornata odierna. Anche la politica italiana è intervenuta a riguardo e nelle ultime ore il ministro Matteo Salvini, parlando del Ponte sullo Stretto, ha fatto riferimento anche al problema sismico.

Per l'opera che dovrebbe collegare Calabria e Sicilia, per il quale il ministero delle Infrastrutture sta lavorando «non ci sarebbe alcun rischio sismico» dal punto di vista ingegneristico. E una struttura così alta ed elastica è in grado di reggere «un eventuale terremoto». «La questione è trovare invece i quattrini per unire in maniera stabile la Sicilia all'Italia. Ci stiamo lavorando».