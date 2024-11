Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture durante un'iniziativa in Sicilia: «Domani sarò in Senato per l'approvazione definitiva del decreto»

«Sarà un'opera che vogliamo vedere con l'avvio dei lavori, con il coinvolgimento delle Regioni Sicilia e Calabria e degli Enti locali delle aree interessate, che dovrebbero vedere la luce nella prossima estate. Sarà a campata unica, la più grande del mondo e sarà parte di un sistema, perché da solo non serve a niente e nessuno. Sarà un acceleratore economico e culturale di tutte le opere annesse e connesse. E sarà un'opera green». Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla presentazione dell'avvio lavori del nuovo itinerario della strada Statale Ragusa-Catania. Alla conferenza, al Pala Regione di Catania, partecipano, tra gli altri, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e saranno il presidente Edoardo Valente e l'amministratore delegato di Anas, Aldo Isi.

«In Sicilia sono in cantiere 28 miliardi di euro di lavori tra strade, autostrade e ferrovie. So che i siciliani aspettano questi interventi da tanto tempo. Domani sarò in Senato per l'approvazione definitiva del decreto sul ponte sullo Stretto, che è una parte dell'insieme. Il ponte da solo non risolve nessun problema - conclude il ministro - ma va inserito nella velocizzazione della ferrovia Catania-Palermo-Messina e Salerno-Reggio Calabria e gli investimenti di Anas».