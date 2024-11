Il leader della Lega a Porta a porta: «Se fatto in acciaio assorbe per quattro anni la produzione dell'Ilva di Taranto»

«Mi sono fatto fare un dossier coi numeri del Ponte di Messina: quanto costa, quanto tempo, quanti posti di lavoro. Sono 100mila posti di lavoro e, se fatto in acciaio, assorbe per quattro anni la produzione dell'Ilva di Taranto». È quanto dichiarato dal leader della Lega, Matteo Salvini, a Porta a porta in onda stasera. «Mi piacerebbe dedicare tutto il mio tempo a questo, - ha proseguito - non alla polemica con la Boldrini o con Zingaretti».