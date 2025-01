Tanti gli interventi previsti per il rilancio della città discussi nel meeting tenutosi a Roma. Soddisfatto il sindaco Luca Gaetano, che è stato ricevuto insieme al collega di Rosarno Pasquale Cutrì con una delegazione di rappresentanti del governo e dei vertici territoriali: «Costruiremo un futuro migliore per i nostri cittadini»

La riqualificazione urbana è fondamentale per contrastare il degrado, migliorare la qualità della vita e promuovere la crescita economica e sociale di una città. Con questi obiettivi, il sindaco di San Ferdinando, Luca Gaetano, è stato ricevuto insieme con il collega di Rosarno Pasquale Cutrì per un incontro istituzionale tenutosi a Roma a Palazzo Chigi con una delegazione di rappresentanti del governo e dei vertici territoriali.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al capo della protezione civile Fabio Ciciliano con funzioni di commissario per il decreto 208, il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il prefetto di Reggio Calabria Clara Vaccaro, il prefetto Maurizio Falco responsabile della struttura PNRR, il governatore della Regione Calabria Roberto Occhiuto, Marco Mezzaroma e Diego Nepi Molineris presidente e amministratore delegato di sport e salute.

Gli interventi di riqualificazione proposti, da realizzarsi grazie ai fondi Coesione e al PNRR, interesseranno molti luoghi della città, vie e piazze. Tra i principali progetti: il definitivo superamento della Tendopoli; la ristrutturazione e l’ampliamento dell’auditorium comunale; la riqualificazione dell’ingresso cittadino con nuove infrastrutture e aree verdi, il potenziamento del verde pubblico e la manutenzione straordinaria delle scuole. Particolare attenzione sarà riservata anche al Villaggio Praja, alla realizzazione di un nuovo oratorio con l’obiettivo di creare nuovi spazi di aggregazione per i giovani e le famiglie.

Molto soddisfatto dell’incontro a Palazzo Chigi il sindaco di San Ferdinando Luca Gaetano: «Questi interventi rappresentano una svolta per la nostra comunità. Grazie alla collaborazione con le istituzioni nazionali e regionali, possiamo finalmente dare risposte concrete alle esigenze del territorio e costruire un futuro migliore per i nostri cittadini. La sinergia tra le istituzioni e la determinazione riscontrata anche presso i massimi livelli dello Stato ci conforta e ci fa ben sperare sul raggiungimento di quegli obiettivi ambiziosi che ci siamo posti fin dal primo momento. La riqualificazione di San Ferdinando con i Fondi Coesione e il PNRR, si inserisce in un più ampio contesto di rilancio e rigenerazione del territorio. Oltre alle opere in corso e a quelle già concluse, sono già in fase avanzata numerosi nuovi progetti finanziati con altre misure che spaziano, solo per fare alcuni esempi, dal recupero di immobili pubblici, alla realizzazione di infrastrutture sportive, dalla rinaturalizzazione della fascia costiera, al recupero del Convento e di piazzale Cotugno».