Sarà il giovane notaio Antonio Lo Schiavo il candidato del centrosinistra alle elezioni amministrative comunali di Vibo Valentia. Espressione del Partito democratico, si è aggiudicato le primarie del 22 febbraio 2015: una giornata storica per il centrosinistra che ha portato alle urne ben 5300 elettori, oltre ogni più rosea aspettativa.

Lo Schiavo ha avuto la meglio su Pietro Giamborino, ex consigliere regionale. Molto più indietro l'outsider Francesco Colelli, di Sinistra ecologia e libertà. Decisiva l'affermazione di Lo Schiavo a Vibo centro, mentre nelle frazioni Piscopio (ampia la vittoria di Giamborino), Vene (larga vittoria di Lo Schiavo) e Vibo Marina (Lo Schiavo avanti di poco), i due principali competitor si sono annullati vicendevolmente, con il candidato poi risultato vincitore avanti di circa 30 voti. A Vibo centro invece Lo Schiavo ha distanziato Giamborino di circa 400 preferenze. Il risultato defintivo: Lo Schiavo 2490, Giamborino 2079, Colelli 562.

Un testa a testa tiratissimo, quindi. Vince lo Schiavo, con una grande affermazione, sostenuto dall'intero apparato del Partito democratico provinciale, dal deputato dem Bruno Censore al segretario e consigliere regionale Michele Mirabello. Ma senza dubbio notevole è stata anche la performance di Giamborino, che ha avuto dalla sua parte un grande bacino elettorale personale ed il sostegno di due sindacati, in particolare la Cisal, con il segretario nazionale Franco Cavallaro che si è esposto in prima persona, e lo Slai Cobas.



Questi i risultati nelle singole sezioni.



Vibo Marina

Lo Schiavo 491 voti, Giamborino 364, Colelli 56.



Piscopio

Lo Schiavo 294, Giamborino 525, Colelli 32



Vene

Lo Schiavo 320, Giamborino 189, Colelli 25



Vibo Valentia - Seggio 1

Lo Schiavo 722, Giamborino 507, Colelli 235



Vibo Valentia - Seggio 2

Lo Schiavo 663, Giamborino 485, Colelli 214