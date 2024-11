Il comitato cosentino di Dario Costantino condivide le denunce del candidato alle primarie dei Giovani Democratici, ma si distingue da Costantino annunciando di voler partecipare comunque alle primarie per 'rispetto del progetto politico'

"Il Comitato Dario Costantino della Provincia di Cosenza, pur condividendo le ragioni politiche che inducono il candidato alla segreteria nazionale di non partecipare alle primarie che si terranno oggi e domani, ritiene politicamente opportuno di restare in campo e sostenere i candidati all'assemblea nazionale, sapendo che la democrazia ha regole precise e costituisce un valore che va oltre le mozioni congressuali.



Il Comitato ribadisce la validità del programma e della progettualità politica che ruota intorno a Dario Costantino e si propone di portarlo avanti nelle modalità e nei ruoli che riuscirà a conquistare nella competizione.



In presenza di difficoltà o di anomalie, la migliore risposta non è quella di ritirarsi sull'Aventino ma occorre invece intensificare l'impegno con l'attenzione rivolta alle grandi idee, ai grandi progetti , al ruolo che i Giovani Democratici dovranno svolgere nel più ampio contesto nazionale.



Ecco perché il Comitato rimane nella competizione e chiede a tutti i sostenitori di recarsi alle urne nel pieno rispetto delle regole".