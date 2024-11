In settimana nuovo incontro con i candidati ma le primarie potrebbero saltare

C’è ancora un rinvio per la scelta del candidato unico del Pd alle primarie del centrosinistra lametino. Era attesa per ieri la tanto sospirata decisione che avrebbe dovuto ridurre da cinque ad uno i concorrenti alle primarie per i Democrat. Ma il commissario del partito Pino Soriero non è ancora riuscito a trovare la quadratura del cerchio e così è stato indetto per il prossimo 24 marzo un nuovo incontro con il quintetto dei candidati. A questo punto però sembra poco credibile che si riesca a mantenere la data del 29 marzo per le primarie. Troppo poco sarebbe il tempo per permettere al candidato del Pd una volta designato di fare campagna elettorale. La settimana successiva d’altro canto sarà il week end di Pasqua e serpeggia il dubbio che le primarie possano essere proprio annullate.



Gli altri candidati della coalizione, intanto, guardano con distacco a quanto sta accadendo e portano avanti il loro percorso. Rosario Piccioni, con il movimento Lamezia Insieme, ha inaugurato ieri sera la propria sede. Andrea Falvo, la cui candidatura nasce in seno a Città delle Idee ma che, avendo la tessera del Pd, sarebbe disposto anche a candidarsi con i Democrat, sta proseguendo con i suoi incontri pre elettorali. Stessa cosa Tommaso Sonni, leader del movimento Città Reattiva.