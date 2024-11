E sul significato politico dell'esito delle urne afferma: «Se continuiamo così rischiamo che questa esperienza regionale vada a sbattere»

«Se continuiamo così rischiamo di andare a sbattere. Non è una mia affermazione. Sono parole emerse nell’ultima riunione del gruppo regionale del Pd, peraltro alla presenza del segretario regionale Magorno. E anche io ne sono convinto: se continuiamo così rischiamo che questa esperienza regionale vada a sbattere».





All’indomani del voto per le Primarie Carlo Guccione prova a dare un significato politico al risultato delle urne in provincia di Cosenza dove la mozione Renzi-Martina, sostenuta dal presidente della Regione Oliverio, dalla deputazione e dagli apparati del partito, ha ottenuto meno consensi che in altre parti della Calabria e del Paese.

«Un esito che ci soddisfa – dice il sostenitore della mozione Orlando – eclatante in particolare a Cosenza città e a Rende in un territorio nel quale si concentrava sulla mozione Renzi anche il presidente Oliverio. Qui si è registrato uno dei peggiori risultati per l’ex presidente del Consiglio. Superflua ogni ulteriore valutazione politica». Sulle presunte irregolarità il consigliere regionale stempera le polemiche: «Grazie all’intervento della commissione nazionale per il congresso abbiamo garantito la possibilità ai cittadini di partecipare al voto liberamente ed in piena trasparenza».





Salvatore Bruno