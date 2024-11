«Oggi è un giorno di festa per il Partito Democratico. Domenica sono accorsi quasi unmilioneottocentomila iscritti e simpatizzanti. Uno straordinario successo, una "Piazza grande" davvero, un successo della democrazia, un grande esercizio di libertà e di partecipazione che la gente ha saputo cogliere per poter dire che un'Italia diversa dall'oscurantismo della ragione e del populismo è possibile, che non si può arretrare nel progresso e nei valori». Così Nicodemo Oliverio, ex parlamentare Pd – Areadem.



«Un grazie – prosegue - a tutti coloro che hanno messo in campo tutte le forze migliori perché questo risultato si potesse realizzare. Non c’è alcun partito in Italia che per eleggere i propri organismi dirigenti chiama ad esprimere democraticamente nelle piazze i propri elettori. Anche la Calabria ha risposto con entusiasmo alla chiamata collettiva, nonostante le difficoltà in cui si trova il partito; dispiace che anche oggi si colga l'occasione da parte dell'ex segretario regionale Magorno di puntualizzare dei "distinguo" veramente poco coerenti con la linea che ha sempre seguito nel corso del suo mandato».



Nicodemo Oliverio evidenzia che «con la vittoria di Zingaretti il partito è più forte, più compatto, e può puntare ad un profondo cambiamento, così come è avvenuto per le nostre liste di Piazza grande per Zingaretti. Il Partito Democratico può e deve fare scelte coraggiose, soprattutto nel sud, mettendo in campo un nuovo protagonismo del territorio che sappia rispondere alle sue attese e che soprattutto si sintonizzi con il cuore pulsante dei calabresi e del popolo di centro sinistra. La gente ci ha dato nuovamente fiducia, ma adesso attende risposte. Non possiamo mantenere lo stato delle cose, come se nulla fosse accaduto».



Secondo l’ex parlamentare «in Calabria il Partito democratico può giocare ancora tante carte, può continuare a fare tante battaglie, può tornare ad essere vittorioso, può riconquistare la fiducia dei cittadini e degli elettori. Ma è necessario fare scelte coraggiose, farle presto, farle bene, allargando, coinvolgendo, dando la parola agli scritti, coinvolgendo tutti coloro che vogliono partecipare attivamente. Areadem rivendica, per tutto ciò, un contributo importante alla vittoria di Zingaretti e della sua lista principale Piazza grande», conclude Oliverio.

