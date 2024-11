Le Primarie del Partito democratico in Calabria non risparmiano colpi di scena. Dopo le presunte irregolarità denunciate in un seggio di Catanzaro Lido, a far parlare è quello allestito a Cassano allo Jonio, l'unico nella cittadina, che questa mattina è stato chiuso alle 9. Il motivo è che i due scrutatori designati non si sono presentati e nonostante gli sforzi dei militanti dem non è stato possibile reperire dei sostituti.