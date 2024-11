Da Cosenza si rompono gli indugi e tre esponenti del Partito democratico annunciano il proprio sostegno alla mozione di Stefano Bonaccini. A sostenere la corsa del Governatore dell’Emilia Romagna alla poltrona di segretario nazionale c’è anche il vice sindaco di Cosenza, Maria Pia Funaro. Con lei hanno sottoscritto un documento politico anche l’ex deputata democrat Stefania Covello e il dirigente della federazione provinciale Salvatore Giorno, già giovane segretario della Sinistra Giovanile e poi collaboratore di Giacomo Mancini nel governo della città bruzia.

Si tratta di un passo importante specialmente nel caso di Funaro che seguiva con attenzione le mosse di Elly Schlein. Inoltre arriva a sorpresa mentre i vertici si mostrano ancora attendisti, anche se la strada a questo punto sembra tracciata. Bonaccini, secondo le previsioni destinato a vincere il congresso, dovrebbe avere l’appoggio del segretario regionale Nicola Irto. A cascata arriverebbero gli endorsement dei coordinatori delle cinque province.

Il documento di Funaro, Covello e Giorno

I tre esponenti dem, che hanno storie e culture politiche di provenienza differenti si ritrovano nella proposta del governatore dell'Emilia Romagna che ha il merito, a loro dire, «di proporre un progetto di rinnovamento del partito in termini di idee e di classe dirigente».

«Con Bonaccini - evidenziano Funaro, Covello e Giorno - si recupera l'identità originaria del Partito democratico, quella di una forza a vocazione maggioritaria, profondamente riformista, che unisce le migliori tradizioni della sinistra italiana in un orizzonte di progresso che tenga unita l'intera società, che provi a rappresentare il tutto e non una parte, tenendo conto delle nuove povertà, dei cambiamenti climatici, dei nuovi diritti sociali e civili che devono essere garantiti rimuovendo le diseguaglianze delle condizioni di partenza».

«La mozione Bonaccini – aggiungono - ha il merito di porre al centro l'idea di un partito che superi le lotte intestine che hanno sciaguratamente colpito il Pd in questi anni a livello locale e nazionale e ripartendo dai valori fondativi li declini nella società attuale mediante uno sforzo collettivo che superi gli individualismi e al contempo tenga conto delle esperienze positive degli amministratori territoriali del partito che sono una risorsa imprescindibile e la cui azione è al centro della mozione».

Da segnalare, infine, che Stefania Covello, ora in direzione regionale, in passato è stata responsabile democrat per il Mezzogiorno nella segreteria nazionale proprio al fianco di Stefano Bonaccini.