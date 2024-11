Dichiarazione di Michele Mirabello, segretario provinciale PD Vibo e consigliere regionale.

“La grande partecipazione di ieri alla primarie di Vibo Valentia rappresenta un avvenimento storico per la nostra provincia. L'alta affluenza alle urne ha dimostrato e sottolineato la forza e la credibilità del nostro progetto e di Antonio Lo Schiavo, candidato del Partito Democratico”. Lo ha dichiarato il segretario provinciale del Pd, e consigliere regionale, Michele Mirabello.



“Una giornata di democrazia, tutte le operazioni si sono svolte in modo corretto e lineare e le temute infiltrazioni di votanti del centrodestra hanno avuto, per fortuna, un ruolo marginale – continua Mirabello - La campagna elettorale di Lo Schiavo è stata moderata e propositiva, questo dimostra la grande maturità del nostro candidato e di tutto il gruppo dirigente, il quale non è caduto in provocazioni ed è andato dritto al cuore dell'obiettivo finale”.



“Un ringraziamento doveroso inoltre agli altri due candidati, Pietro Giamborino e Francesco Colelli – conclude - Colelli si è contraddistinto in questa campagna per la sua vitalità dovuta alla giovane età, la sua campagna è stata ricca di positività. Adesso tutti uniti per vincere le "secondarie" per far in modo che Vibo Valentia abbia la classe dirigente che meriti”.