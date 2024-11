«La Provincia della Sibaritide è un progetto ambizioso e lungimirante che, forte degli errori del passato, si propone di cogliere finalmente un’opportunità storica per il nostro territorio. Ed è, tra l’altro, un’occasione da cogliere immediatamente, senza perdere altro tempo anche perché sarebbe la naturale appendice istituzionale a quello che è stato il grande progetto della fusione che ha portato alla nascita di Corigliano-Rossano». È quanto dichiara il coordinamento di Azione di Corigliano Rossano che sostiene la proposta del consigliere regionale calendiano, Giuseppe Graziano, tesa ad aprire una fase concertativa proficua con il governo, nell’ambito della modifica dei termini della Riforma Delrio.

La costola coriglianorossanese di Azione invita «vivamente» le forze politiche, sociali ed i rappresentanti istituzionali «a unirsi in questo percorso per superare le sfide che ci attendono. La nascita della Provincia della Sibaritide può rappresentare un fattore determinante per il rilancio economico e sociale del nostro territorio, migliorando la qualità della vita dei cittadini e valorizzando le nostre risorse».

«Incoraggiamo, inoltre, i cittadini a sostenere questo progetto – è riferito in una nota – contribuendo con idee e suggerimenti per costruire insieme un futuro migliore. Come Azione Corigliano Rossano, ci impegniamo a promuovere attivamente questo dialogo e a lavorare fianco a fianco con tutti i soggetti coinvolti per la realizzazione di questo importante obiettivo».