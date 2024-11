Il presidente facente funzioni: «Si tratta di una somma gigantesca che da oggi in poi risparmieremo utilizzando risorse interne»

La Provincia di Cosenza ha sostenuto nel biennio 2014/2016 costi per un milione e 842 mila euro per i dirigenti esterni. È quanto si legge in un comunicato diffuso dall’amministrazione guidata dal presidente facente funzioni Graziano Di Natale, il quale sottolinea: «Si tratta di una somma gigantesca che da oggi in poi la Provincia risparmierà utilizzando le risorse interne, nell’ottica della rigidità e del contenimento della spesa pubblica».

Per lunedì 3 ottobre, nella Sala della Giunta, è previsto un incontro con le Organizzazioni Sindacali, al fine di rendere edotte le parti sociali della situazione dell’Ente e condividere il più possibile l’indirizzo che sarà intrapreso dal punto di vista della riorganizzazione amministrativa.