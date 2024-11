Il Pd è pronto per ratificare la scelta adottata dal partito di candidare il sindaco di Aiello Calabro alla carica di presidente della Provincia. Dal centrodestra nessuna grande novità, Mario Occhiuto in fase di riflessione

L’assemblea dei sindaci e degli amministratori del Pd è pronta a ratificare la scelta adottata dal partito di candidare il sindaco di Aiello Calabro Franco Iacucci, alla carica di presidente della Provincia di Cosenza. I tempi per completare gli adempimenti sono ristretti, le candidature devono essere presentate entro lunedì prossimo.

Trovata l’intesa sul nome di Iacucci, si lavora adesso alla composizione delle liste. Una sarà diretta espressione dei democrat, esclusivamente riservata agli iscritti. Un’altra correrà sotto le insegne del Partito Socialista e proporrà, tra gli altri, il nome del sindaco di Cassano allo Jonio Gianni Papasso. Anche Italia del Meridione, movimento riferito alle posizioni di Orlandino Greco, si appresta ad allestire una lista nella quale sarà inserito l’uscente Gianfranco Ramundo, sindaco di Fuscaldo.

Una quarta formazione dovrebbe mettere insieme quegli amministratori eletti in ambiti civici e non di partito, ma che si richiamano al centrosinistra oppure che nutrono stima e fiducia nei confronti di Iacucci. Dal centrodestra, per il momento, non ci sono novità. Mario Occhiuto sta valutando se proporre la propria candidatura. Se dovesse ricomporre la frattura con i consiglieri comunali dissidenti, i cosiddetti malpancisti, potrebbe contare su una dote di voti importante nell’assise di Palazzo dei Bruzi, ricordando il differente peso specifico delle preferenze espresse dagli amministratori dei centri più popolosi.

Qualora il sindaco di Cosenza dovesse rinunciare, potrebbe essere proposta la candidatura del primo cittadino di Belvedere Marittimo Enrico Granata.

Salvatore Bruno