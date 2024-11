Il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, ha assegnato le deleghe agli otto consiglieri di maggioranza, nel corso della seduta del Consiglio provinciale che era stato convocato questa mattina in seduta straordinaria.

Le deleghe risultano così assegnate:

Giuseppe Fiorino: Vice Presidente, deleghe Personale, Affari Generali ed Istituzionali, Anticorruzione;

Vincenzo Raffaele Lagani: Lavori Pubblici, Viabilità, Autorizzazioni, Concessioni stradali e trasporti eccezionali, Mobilità e Trasporti, Pianificazione e progettazione stradale;

Umberto Lorecchio: Politiche per la valorizzazione dell’Agricoltura, Attività Produttive, Caccia e Pesca, Risorse idriche, Assistenza tecnico/amministrativa agli enti locali e rapporti con i comuni montani, PNRR ( Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), CIS (Contratti Nazionali di Sviluppo), Politiche Comunitarie;

Teresa Ferrazzo: Rete Scolastica e Diritto allo Studio, Politiche Educative, Pari Opportunità, Immigrazione, Servizio Civile, Politiche culturali, Terzo Settore;

Francesco Sirianni: Politiche Giovanili, Impiantistica Sportiva, Protezione Civile, Società partecipate, Affari Legali.

Fabio Manica: Ambiente, Rifiuti e Bonifica, Stazione Unica Appaltante/CUC, Fonti energetiche, Patrimonio e Demanio;

Fernando Militerno: Edilizia scolastica, Bilancio e Programmazione, Tributi, Trasparenza, Economato e Controllo di Gestione, Innovazione tecnologica, Digitalizzazione;

Raffaele Gareri: Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”, Turismo, Promozione del Territorio, Formazione professionale, Centri per l’impiego.

Al presidente della Provincia rimangono riservate le materie non delegate ai consiglieri.

Dell'Aquila chiede costituzione gruppo Pd

I lavori del Consiglio sono proseguiti l’approvazione degli altri punti all’ordine del giorno, tra cui lo schema di convenzione tra la Provincia di Catanzaro e la Provincia di Crotone per lo svolgimento degli esami del settore Trasporti per gli anni 2022-2023 e il dimensionamento scolastico 2022-2023 con il nuovo Piano dell’Offerta formativa.

Nel corso della seduta, il consigliere provinciale Giuseppe Dell’Aquila ha formalizzato la volontà di costituire il gruppo del Partito democratico. «Per la costituzione – spiega lo stesso Dell’Aqula in una nota - sarà necessaria una modifica al regolamento, modifica che sia il presidente Ferrari che i colleghi consiglieri si sono impegnati a portare in discussione nel prossimo consiglio provinciale».

«Riportare al centro e dentro le istituzioni i partiti ed il Pd – aggiunge il consigliere - diventa in questa fase storica fondamentale per assicurare ad un territorio che vanta una lunga tradizione democratica e di centro sinistra il ruolo che gli compete: di rappresentanza e guida. Si riparte dai territori, si riparte dalle comunità e anche dalle istituzioni per dare spazio ad una nuova classe dirigente già in campo, responsabile e autorevole. Il Partito democratico costituisce una risorsa umana, politica e professionale che deve ritornare ad essere protagonista».