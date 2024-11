Il documento contabile dovrebbe rappresentare l’ultimo bilancio della Provincia prima del passaggio definitivo alla Città Metropolitana

Disco verde al bilancio di previsione per il 2016 da parte della Provincia di Reggio Calabria. “Un atto storico” secondo il vicepresidente della giunta e assessore al Bilancio Giovanni Verduci. Il documento contabile, infatti, dovrebbe rappresentare l’ultimo bilancio della Provincia prima del passaggio definitivo alla Città Metropolitana, nonostante i ritardi che si stanno accumulando nella definizione dell’iter.



“Il Bilancio arriva in Consiglio dopo numerosi incontri, con il coinvolgimento di tutti i consiglieri provinciali – dice Verduci - senza alcuna distinzione di schieramento, partito, coalizione o gruppo politico di appartenenza. Dimostrazione, questa, di una non comune capacità di correre assieme nella stessa direzione, trovando la forza necessaria per superare i numerosi ostacoli che questa Amministrazione ha incontrato”.



Il presidente Raffa, nel corso del suo intervento, si è detto assai soddisfatto per il lavoro fin qui compiuto: “Abbiamo lavorato bene e i segni di quello che abbiamo fatto sono e saranno presenti sul territorio. In ogni caso abbiamo dimostrato che è possibile amministrare e lasciare in salute le casse di un Ente. Chi si guarda sempre al passato e attribuisce colpe alle gestioni precedenti sta solo cercando scuse”.



Secondo le stime di Verduci alla Provincia ci sarebbe un tesoretto pari a qualcosa come a 72.732.357,56 di euro, previsto come fondo di cassa finale presunto. E che potrebbe costituire un ottimo viatico per la fase di transizione che dovrà vivere l’Ente.

Il presidente Raffa proverà a non disperdere il patrimonio di esperienze amministrative e politiche messo su negli ultimi cinque anni e proprio in queste ore presenterà “Idea Calabria”, contenitore con il quale lui e il suo gruppo proveranno a ritagliarsi uno spazio politico nel futuro. Anche lontano da Forza Italia, qualora dovesse essere necessario.



La seduta di Consiglio dedicata all’ultimo Bilancio della Provincia ha poi fatto registrare le dimissioni di Francesco D’Agostino, attualmente vicepresidente di maggioranza in Consiglio regionale. “Una scelta maturata nei mesi scorsi – ha spiegato D’Agostino – anche alla luce della mia elezione in seno al Consiglio regionale, e che arriva solo oggi perché ho ritenuto corretto e doveroso rispettare il mandato affidatomi dai cittadini nelle elezioni del 2011. Lascio questo Consiglio convinto di aver dato un contributo appassionato e propositivo – ha proseguito – profuso nel solo interesse del territorio, dei cittadini e di questa Istituzione.

Ho operato mettendo in campo azioni concrete, idee per lo sviluppo, con trasparenza e responsabilità. Chiudo oggi un’esperienza lunga dieci anni al servizio della Provincia di Reggio Calabria. Nel tempo ho preso posto tra i banchi della maggioranza, e colgo l’occasione per ringraziare espressamente anche la passata Amministrazione, e negli ultimi cinque anni, tra quelli di minoranza. Minoranza, non opposizione. Perché il senso di responsabilità e l’amore per la mia terra hanno sempre prevalso rispetto allo scontro ideologico o alle logiche di parte. Sono orgoglioso di aver collaborato alla crescita di questo Ente e di questa provincia”.

Al suo posto in Aula il primo dei non eletti della lista “A Testa Alta”, l’avvocato Luigi Rosace.

Riccardo Tripepi