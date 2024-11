Un primo punto fermo nella girandola di alleanze e incontri anticipatori delle elezioni provinciali catanzaresi, è stato messo. E suona come una svolta dopo il "no" secco che nei giorni scorsi il movimento Fare per Catanzaro aveva opposto al nome del sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, quale candidato presidente a Palazzo di Vetro, per la coalizione di centrosinistra. Il cambio di marcia è avvenuto nelle ore scorse, a seguito di incontri e telefonate, attraverso le quali si è infine riusciti a trovare la quadra riportando nell'alveo della coalizione anche il movimento civico costituito dai gruppi consiliari catanzaresi di Fare per Catanzaro e Cambiavento.

Era stato proprio il capogruppo di Fare per Catanzaro, Sergio Costanzo, ad esprimere settimane fa, la propria e quella del proprio gruppo, indisponibilità a sostenere la candidatuta del sindaco di Soverato, qualora questo si fosse presentato unicamente sotto i vessilli del Partito Democratico. E la moral suasion avviata sul sindaco soveratese deve aver fatto breccia dal momento che il movimento di area civica ha infine deciso di appoggiarlo nella sua corsa a Palazzo di Vetro.

Al termine delle trattative politiche la lista a vocazione civica ha spuntato la candidatura di un consigliere del Comune di Soverato. Tra gli altri nomi che dovrebbero a breve trovare ufficialità vi è quello di Marziale Battaglia, vicepresidente uscente della Provincia, un assessore di Sellia Marina e il vicesindaco di Maida Francesco Dattilo, entrambi amministrazioni di seconda fascia e utili ai fini del raggiungimento dei voti. Della partita potrebbe anche essere un consigliere comunale di Catanzaro e uno dell'area del lametino.

Luana Costa