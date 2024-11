Il consigliere regionale e referente politico di Officine del Sud ha voluto precisare la mancanza di voti per il proprio candidato, Giuseppe Pisano

«È stata una grande vittoria quella che il 31 ottobre scorso ha visto prevalere la coalizione di centrodestra con Sergio Abramo candidato a presidente». È quanto afferma in una nota il consigliere Claudio Parente capogruppo regionale di Forza Italia e presidente del movimento Officine del Sud. «Una coalizione forte - continua Parente - dove ogni gruppo è rappresentato in consiglio provinciale, anche se siamo, purtroppo, di fronte ad elezioni di secondo livello, che escludono i cittadini dalla scelta dei propri rappresentanti, fatto che porta ogni consigliere, molto spesso, a giocare partite autonome, forte del voto ponderato che ognuno rappresenta. Questo è forse il principale motivo della discrepanza registrata tra i voti conseguiti dalle liste e quelli registrati dai candidati a presidente».

Il consigliere regionale Claudio Parente afferma di aver analizzato all'interno del movimento «eventuali comportamenti non consoni allo spirito di squadra, prendendo comunque le distanze da squallidi attacchi magari orchestrati da chi in queste cose è un vero professionista, considerato che sul territorio si sono registrate defezioni di voti, all’ultimo istante, al candidato del movimento. Ma, nonostante i tentativi di offuscare la netta vittoria della coalizione guidata da Sergio Abramo, concordiamo con l’analisi fatta dall’onorevole Domenico Tallini, sull’importanza strategica - conclude Claudio Parente - del risultato ottenuto a Catanzaro e Vibo Valentia quale trampolino di lancio anche per la vittoria delle prossime regionali, e sull’opportunità di consolidare una coalizione sempre più coesa e leale». l.c.

