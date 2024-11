«Al culmine di due anni di amministrazione provinciale che hanno portato importanti risultati grazie al lavoro dei consiglieri del Partito Democratico ottimamente guidati dal capogruppo Marco Ambrogio, esprimo parere assolutamente favorevole alla ricandidatura di tutti i consiglieri uscenti per dare continuità al lavoro messo in campo dalla squadra sopracitata e portare a compimento il programma positivamente avviato». Lo afferma in una nota il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci. Non è chiaro se si tratti di un auspicio oppure di un’anticipazione rispetto alla lista di candidati per le provinciali, in programma il 24 febbraio. I consiglieri uscenti sono, oltre a Marco Ambrogio, consigliere comunale di Cosenza, Felice D’Alessandro, sindaco di Rovito, Graziano Di Natale, presidente del consiglio comunale di Paola, Francesco Gervasi, consigliere e assessore comunale di Mendicino, Ferdinando Nociti, sindaco di Spezzano Albanese, Vincenzo Tamburi, sindaco di San Basile e Franco Pascarelli, consigliere comunale di Cetraro.