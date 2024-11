Ecco l'intervista esclusiva del direttore Pasquale Motta al sottosegretario allo Sviluppo Economico Tonino Gentile

Puntata speciale del format Pubblica Piazza andato in onda su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Nel corso dell’appuntamento “La Calabria e il Governo”, in onda l'intervista esclusiva del direttore di Lacnews24.it Pasquale Motta, al sottosegretario allo Sviluppo economico Tonino Gentile. Tra i temi affrontati: Zes, ospedale di Praia a Mare, politica e burocrazia in Calabria.

Ecco la puntata integrale: