Il format condotto dal direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, questa sera parlerà di pari opportunità in Calabria. Ospite la consigliera regionale di Parità Tonia Stumpo

“Le donne in Calabria”. Pubblica piazza il format condotto dal direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, questa sera parlerà di pari opportunità in Calabria. Intervista a Tonia Stumpo, consigliera di Parità Regione Calabria. Ore 23:30 canale 19 del digitale terrestre, in streaming www.lactv.it