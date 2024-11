Ospiti di Pasquale Motta l'ex sindaco di Limbadi Pino Morello e la scrittrice Teresa Pugliese

Nella prima parte della puntata di Pubblica Piazza, in onda stasera alle 23:00 su LaC Tv canale 19, condotta dal direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, sarà ospite Pino Morello ex Sindaco di Limbadi, comune recentemente sciolto per mafia in una intervista esclusiva concessa alla nostra testata. La seconda parte della puntata, invece, sarà dedicata alla scrittrice Teresa Pugliese e al suo libro “Storia della cultura Alimentare nella Calabria Romana”.