Il coordinatore nazionale di Ncd Gaetano Quagliariello contro Scopelliti, che oggi ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera 'piena di contraddizioni'

"Interessante intervista di Giuseppe Scopelliti sul Corriere della Sera di oggi- si legge nella nota di Quagliariello - una miscela esplosiva di contraddizioni e di vorrei ma non posso (sostiene Wanda Ferro che a sua volta fa finta di non conoscerlo ma non crede nella sua candidatura; tornerebbe in Forza Italia ma Berlusconi l'ha scaricato, ovviamente dopo aver accettato in Calabria una lista zeppa di candidati".



"Apprendo poi che Scopelliti in sostanza mi addebita il suo deludente risultato alle europee perchè sostiene che non sarei stato super partes - conclude - l'accusa è infondata, ma quand'anche fosse vera è singolare che un esponente politico che ha una tale considerazione di sé da ritenere che una sua candidatura alle regionali avrebbe stracciato gli avversari, affermi che è sufficiente la mia presunta avversità per fargli fare flop alle europee".