L’esponente democrat: «Ingiustificati gli attacchi al segretario provinciale Guglielmelli»

«Gli attacchi politici che Mazzuca ha rivolto al segretario provinciale Luigi Guglielmelli sono assolutamente inopportuni, ingiustificati, controproducenti». Le parole di Carmine Quercia, esponente Pd. «Trovo strano che si pensi di addossare la responsabilità dell’insuccesso elettorale al Segretario provinciale, riducendo così l’analisi del voto ad una sterile bega interna, che abbassa il livello del confronto e conferma che non si ha la necessaria lucidità per capire le reali ragioni che hanno determinato il dato elettorale. In questi casi sarebbe opportuno mettere insieme le intelligenze per capire quali percorsi bisogna seguire per rafforzare il consenso e per rimuovere quei fattori di disagio che hanno allontanato tanti elettori dal nostro partito.

!banner!

Mazzuca invece preferisce spostare l’attenzione, trasformando il confronto interno in una occasione di rivalsa personale tipica di chi avrebbe molte cose da rimproverarsi, probabilmente per il disimpegno palese a proposito della recente campagna elettorale. Certo è che Luigi Guglielmelli ha portato avanti un confronto elettorale, coinvolgendo i circoli, favorendo la partecipazione di iscritti ed eletti, mettendo in campo tutte le energie disponibili per ottenere un buon esito nell’ultima tornata elettorale. Un impegno massiccio che si è avvalso del prezioso contributo dei Giovani Democratici, che nella Provincia di Cosenza hanno dimostrato dinamismo, vivacità e capacità di elaborare idee. Dopo le sconfitte, non deve venire la resa dei conti, ma si deve avere l’umiltà di capire quali errori sono stati commessi per individuare insieme la via maestra che può far volare alto il nostro partito».