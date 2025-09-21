Anche quest’anno migliaia di sostenitori e militanti provenienti da tutta Italia hanno preso parte al tradizionale raduno della Lega a Pontida. Una due giorni di confronti e interventi, che ha visto alternarsi sul palco i principali esponenti del partito: dal segretario federale Matteo Salvini al generale Roberto Vannacci, fino al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Particolarmente numerosa la presenza dei giovani militanti, guidati dal segretario nazionale della Lega Giovani, Luca Toccalini. Tra loro anche una nutrita delegazione calabrese, rappresentata dal commissario provinciale Lega Giovani Cosenza, Cristoforo Russo, che ha raccontato al nostro giornale le sue impressioni.

«Checché se ne dica – ha spiegato Russo – la Lega, e in particolare il Mit guidato da Matteo Salvini, sta dimostrando una grande attenzione alla Calabria. Nei giorni scorsi il ministro ha annunciato investimenti pari a 18 miliardi di euro per opere fondamentali come l’Alta Velocità, la Ss 106, l’A2 e il Ponte sullo Stretto. Noi calabresi abbiamo bisogno di credere nelle potenzialità della nostra terra e di vedere i giovani tornare, invece di essere costretti a emigrare. Ridare dignità al calabrese significa prima di tutto ridare dignità al lavoro».

Sul rapporto tra la Lega e il Mezzogiorno, Russo non ha dubbi: «Il partito ha già messo in atto misure importanti per rafforzare la propria presenza e conquistare la fiducia dei cittadini calabresi. Ora occorre concretizzare queste opere: qualche segnale positivo si intravede, anche grazie al coinvolgimento degli amministratori locali e di nomi di rilievo che hanno scelto di candidarsi con la Lega. L’obiettivo è superare l’8% delle ultime regionali e, perché no, immaginare un giorno un governatore leghista alla guida della Calabria».

Uno sguardo infine al futuro: «Il mio sogno – conclude Russo – è vedere un domani il raduno nazionale della Lega svolgersi non più soltanto a Pontida, ma anche in una regione del Centro-Sud, magari proprio in Calabria».