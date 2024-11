Il coordinatore regionale accoglie e annuncia l’ingresso dell’ex deputato e senatore catanzarese: «Un politico del suo spessore e della sua esperienza arricchirà ulteriormente il partito»

«Giancarlo Pittelli fornirà un’ulteriore spinta propulsiva a Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale, in Calabria. Un politico del suo spessore e della sua esperienza arricchirà ulteriormente il partito».

Così il coordinatore regionale di Fdi-An, Ernesto Rapani, accoglie e annuncia l’ingresso dell’ex deputato e senatore catanzarese. Pittelli, infatti, è stato eletto alla Camera dei Deputati in due legislature, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2013, prima con Forza Italia e poi con il Popolo della Libertà. Sotto l’egida forzista è stato eletto anche senatore della Repubblica per una legislatura, dal 2006 al 2008. Avvocato penalista, ha ricoperto anche l’incarico di coordinatore regionale di Forza Italia.

«L’ingresso in Fdi-An di Giancarlo Pittelli – prosegue Rapani – è di quelli certamente importanti. A lui, dunque, un caloroso benvenuto. Sono certo che contribuirà alla crescita del partito nella nostra regione. Un partito che sta registrando continue ed importanti adesione, segno tangibile che ormai il centrodestra in Calabria siamo noi. Fdi-An, incarna oggi la vera anima del centrodestra e di coloro i quali si rivedono in una formazione moderata che sta da questa parte».

Nelle prossime settimane l’ingresso di Pittelli sarà celebrato con una conferenza stampa che si terrà a Catanzaro, alla presenza dei rappresentanti nazionali del partito. L’incontro con i media rappresenterà anche l’occasione per ufficializzare la posizione di Fdi-An alle amministrative, a sostegno del candidato a sindaco Sergio Abramo.

«Anche in questa ottica – conclude il coordinatore regionale Ernesto Rapani – Giancarlo Pittelli giocherà un ruolo fondamentale per una sfida tutta da vincere. A Pitteli, dunque, un caloroso saluto ed i più fervidi auguri di buon lavoro in Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale».