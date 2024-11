«La Calabria è la regione che in assoluto ha fatto meno domande di reddito di cittadinanza. C'è un paese qui che si chiama Dinami, il più povero di Italia, dove nessuno ha fatto domanda per il reddito. E allora diciamolo che o lavorate tutti in nero o siete tutti della 'ndrangheta». Lo ha detto Beppe Grillo nel corso del suo spettacolo "Insomnia - Ora dormo!" a Catanzaro.