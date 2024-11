Il senatore e sindaco di Diamante commenta i dati Adiconsum che definisce «debole» il provvedimento in Calabria

«I dati di Adiconsum confermano l’inefficacia del reddito di cittadinanza per la Calabria». Così un comunicato del senatore Pd e sindaco di Diamante, Ernesto Magorno.



«Alla nostra regione – ha proseguito Magorno - non servono misure assistenziali, ma interventi concreti in grado di rilanciare l’occupazione. Servono proposte che devono partire da una approfondita conoscenza dei territori, una condizione, questa, che si può realizzare solo tramite un’interlocuzione diretta con i sindaci, unico vero punto di riferimento dei cittadini».



Alla luce di quanto esposto, il senatore ha evidenziato la necessità di «affrontare questo tema subito». Per questo ha chiesto al presidente dell’Anci Calabria, Gianluca Callipo, di «organizzare, in tempi brevi, una riunione di tutti i Sindaci della nostra regione. Non possiamo più aspettare», ha concluso Magorno.