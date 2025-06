Con un quorum complessivo che appare decisamente lontano, l'affluenza si diversifica leggermente tra i cinque quesiti proposti. Nessuno, però, sfonda la soglia utile. Secondo gli ultimi dati disponibili risulta al 29,92% per il primo quesito (reintegro licenziamenti illegittimi); al 29,67% per il secondo (licenziamenti e limite indennità); al 29,72% per il terzo (tutela contratti a termine); al 29,74% per il quarto (responsabilità infortuni sul lavoro); al 29,71% il quinto (cittadinanza italiana).