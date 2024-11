La regione rimane ultima per numero di aventi diritto recatisi alle urne, contro una media nazionale del 68%. La provincia di Catanzaro, sopra la media regionale, si attesta al 56,69%.

Ore 23.00 – Ultima regione per numero di aventi diritto recatisi alle urne, la Calabria si ferma al 54,45% confermando la tendenza delle precedenti rivelazioni.



La provincia con meno votanti è quella di Crotone con il 47,82%. Vibo Valentia si attesta al 54,20%, mentre la provincia che al momento ha registrato la maggiore affluenza è Catanzaro con il 56,69%. Segue poi Cosenza con il 55,88%, mentre Reggio Calabria si ferma al 53,15%.

Ore 19.00 - La seconda rilevazione, quella delle 19, dell’affluenza per il referendum costituzionale conferma il trend negativo per la Calabria. Di fronte ad una media nazionale che si attesta sul 55,94 per cento (quindi già abbondantemente sopra la psicologica soglia del 50 per cento più uno degli aventi diritto) la Calabria si ferma al 44,34 per cento.



Praticamente in ultima posizione rispetto alle altre regioni. Tra le province calabresi Catanzaro è al primo posto (46,62 per cento), seguito da Cosenza (44,71), Vibo Valentia (43,28), Reggio Calabria (42,45). Fanalino di cosa Crotone con il 39,52 per cento di affluenza. Al momento la regione dove si è votato di più risulta l’Emilia Romagna con il 66,33 per cento.

Affluenza ore 12.00 - È del 13% l’affluenza dei votanti in Calabria alle 12, ultima regione per numero di aventi diritto recatisi alle urne, contro una media nazionale del 20%.

Referendum, riforma costituzionale SÌ o NO? Al voto 1,5 milioni di calabresi

Nella regione la provincia con meno votanti è quella di Crotone con l’11,60%. Vibo Valentia si attesta al 12,77%, mentre la provincia che al momento ha registrato la maggiore affluenza è Catanzaro con il 14,23%. Segue poi Cosenza con il 13,56%, mentre Reggio Calabria si ferma al 12,77%.

Il comune calabrese che registra il numero più alto di votanti al momento è Acquaformosa, nel Cosentino, che si attesta al 22,55%. Sul fronte opposto, è della provincia di Reggio la città dove si registra la minore affluenza. Si tratta del piccolo comune di Bruzzano Zeffirio che si ferma al 4,10%.

Referendum, matite non copiative: a Vibo interviene la Digos

A livello nazionale la regione con maggiore affluenza alle 12 è invece l’Emilia Romagna che si attesta al 25,96%.