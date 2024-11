La ministra alle Riforme sarà a Lamezia e a Cosenza per sostenere le ragioni del “Si”. Breve tappa anche a Vibo dove inaugurerà l’auditorium-palestra del Liceo-Ginnasio “Michele Morelli”

Arriverà domani in Calabria la ministra alle Riforme, Maria Elena Boschi, che farà una serie di tappe in giro per la regione dedicate alla riforma costituzionale. Primo appuntamento alle 11.30 a Lamezia Terme al teatro Umberto su corso Numistrano. Alle 16, invece, è attesa a Cosenza al salone degli specchi della Provincia.



Prima degli incontri programmati per discutere del referendum alle ore 10, la ministra, inaugurerà l’auditorium-palestra del Liceo-Ginnasio “Michele Morelli” di Vibo Valentia.

«Ringraziamo la ministra per la sua attenzione nei confronti della Calabria – ha dichiarato il segretario regionale Pd Calabria, Ernesto Magorno – e per darci la possibilità di apprendere meglio e da vicino i contenuti della riforma. E' stato, d'altro canto, il suo ministero a promuovere e gestire l'intero iter parlamentare di una riforma che, nella storia del Paese, può segnare un momento di emancipazione e cambiamento. Accogliamo, dunque, con orgoglio il suo arrivo in Calabria, dove troverà un partito unito e compatto e che in queste settimane di campagna elettorale si sta mobilitando con grande generosità per divulgare i contenuti della riforma e far comprendere ai calabresi che il Sud, con la vittoria del sì, potrà scrivere una nuova e felice pagina di protagonismo nella vita del Paese».