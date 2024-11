Il deputato forzista: «Aver caricato di significato politico e di accordi elettoralistici un quesito costituzionale è stato un grave errore per il Governatore, che ormai non ha più la fiducia dei calabresi»

«Il risultato di oggi è straordinario e rappresenta la risposta del popolo all'arroganza di chi, come Renzi, usava la Costituzione per ricercare una legittimazione elettorale che mai ha avuto». Lo afferma il deputato Roberto Occhiuto, Presidente del Comitato per il No di Forza Italia Calabria.

«Renzi - prosegue - si è dimesso, ma non è il solo sconfitto. Il risultato netto e chiaro espresso in Calabria dovrebbe indurre Oliverio a un'analoga riflessione. Aver caricato di significato politico e di accordi elettoralistici un quesito costituzionale è stato un grave errore per il Governatore, che ormai non ha più la fiducia dei calabresi. La percentuale altissima del No in Calabria, dove tutto il Pd senza eccezioni si era convertito al renzismo, dimostra che i cittadini non ne possono più di Oliverio e della sua sinistra compagnia».