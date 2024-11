Il sindaco di Reggio Calabria esprime soddisfazione per l’acquisizione dell’Ansaldo Breda da parte della multinazionale giapponese Hitachi

"Esprimiamo viva soddisfazione per il completamento che ha portato all'acquisizione dell'Ansaldo Breda da parte della società Hitachi". Lo ha affermato il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, in una nota stampa. "Soddisfazione che nasce dalla conferma dell'annuncio dato dal Premier Renzi nel corso della sua visita presso l'impianto di Torre Lupo: le Omeca saranno salvate al pari degli stabilimenti di Napoli e Pistoia. Ma vi è di più. L'incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Delrio, ci ha rassicurato ancora di più, poiché all'interno del piano industriale proposto da Hitachi è previsto non solo il salvataggio ma anche la valorizzazione dello stabilimento di Reggio Calabria. Alla politica tutta e a questa amministrazione comunale- conclude Falcomatà - il compito di vigilare affinché le procedure vengano rispettate e affinché i livelli occupazionali siano garantiti e implementati".

