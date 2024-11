«Oggi qui c’è la parte più bella della Calabria». Sono queste le parole che la Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che ha chiuso il suo tour calabrese all’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria, ha dedicato ai tanti presenti. Una sala piena di associazioni, atleti paralimpici, disabili di ogni età e caregiver accorsi per comprendere quale siano i progetti che il Governo ha per una regione dimenticata.

La realtà reggina

«Ho visitato un territorio ricco di iniziativa, soprattutto, che arriva dal mondo del terzo settore, del volontariato, dell'associazionismo. Davvero cose straordinarie. E credo ce ne siano tante altre che non ho visto. Quindi, quello che sicuramente voglio fare è tornare anche per vedere quali attività andranno avanti. E in che modo si potrà irrobustire questo rapporto che io credo fondamentale tra le istituzioni e il mondo del terzo settore. Bisogna coltivarlo e ripartire da lì. Poi certamente, come ho sottolineato ma anche in regione Calabria proprio ieri, c'è da fare un grande lavoro sui territori, sugli ambiti territoriali. Dal punto di vista delle risorse destinate anche alla Calabria e ai territori io voglio che arrivino ai cittadini. Per farlo dobbiamo snellire la burocrazia e destinare le tante risorse».